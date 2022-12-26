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МИД России счел несостоятельными прогнозы о завершении украинского кризиса

09:19
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Запад настроен на "полную и безоговорочную победу Киева"

Украинский конфликт принял затяжной характер, любые прогнозы о времени его завершения сейчас несостоятельны. Такое заявление в понедельник, 26 декабря, сделал заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин.
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Дипломат отметил, что военное противостояние приняло затяжной характер, тем более что Запад настроен на "полную и безоговорочную победу Киева" с "возвращением" в состав Украины всех новых российских регионов и Крыма.

Галузин также напомнил, что "западники еще и рассчитывают на то, что мы будем выплачивать репарации и заниматься восстановлением Украины" и "разглагольствуют о намерениях провести "трибуналы", осудить и привлечь к ответственности руководство нашей страны".

По мнению замминистра, "этот абсурд высмеял бы сам Зеленский, если бы не стал президентом, а продолжал играть в КВН", поскольку "подобные предварительные условия не могут служить основой для конструктивного разговора", сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва стремится к скорейшему завершению конфликта на Украине, в Киеве должны осознать неизбежность дипломатического урегулирования. Российский лидер назвал поставки Киеву американских комплексов Patriot затягиванием военных действий.

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