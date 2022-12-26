Москвичам пообещали новогоднюю ночь с "супермягкой погодой"

Гидрометцентр уточнил прогноз

В новогоднюю ночь - в Москве и Санкт-Петербурге возможна оттепель. Об этом в понедельник, 26 декабря, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог отметил, что эксперты уточняют прогнозы по мере приближения ночи с 31 декабря на 1 января. По предварительным расчетам, на 80% территории страны температура прогнозируются около и выше нормы.

Уточненные новые расчеты говорят о том, что в Московском регионе новогодняя ночь может оказаться с "супермягкой погодой". Ранее ожидалось до пяти градусов мороза — теперь с большой вероятностью ожидаются и положительные показатели, до двух градусов тепла, рассказал Вильфанд.

Специалист выразил мнение, что "сильный дождь настроение не должен испортить", поскольку "ожидаются всего лишь местами небольшие осадки", сообщает ТАСС.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается "эталонная зима" без осадков и с бодрящими морозами до 13 градусов. По его словам, синоптическая ситуация в Центральной России с 31 декабря на 1 января будет обусловлена областью повышенного атмосферного давления, а регион окажется в мешке холодного полярного воздуха.

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