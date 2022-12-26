Минобороны сообщило подробности ЧП на аэродроме в Энгельсе

Сбит украинский беспилотник

Предотвращен удар украинского беспилотника по военному аэродрому Энгельс в Саратовской области. Дрон сбит средствами противовоздушной бороны ВКС, сообщили в Минобороны России. Дислоцированные на аэродроме самолеты повреждений не получили.

"26 декабря около 01:35 мск средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит на малой высоте при подлете к военному аэродрому Энгельс в Саратовской области украинский беспилотный летательный аппарат", - сообщили в военном ведомстве.

К сожалению, не обошлось без жертв. Обломками беспилотника смертельно ранены трое российских военнослужащих технического состава, передает ТАСС.

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