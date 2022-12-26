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Страны НАТО выдвинули ультиматум Вучичу по ситуации в Косово

09:09
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

На разбор баррикад у сербов – 24 часа

Пять стран НАТО выдвинули ультиматум президенту Сербии Александру Вучичу. Белграду дали сутки на ликвидацию баррикад на севере Косова, в противном случае косовские власти получат силовую поддержку сил Североатлантического альянса.

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Послы Великобритании, Германии, Италии, США и Франции потребовали от Вучича добиться разбора баррикад, возведенных сербским населением на севере Косова и Метохии. По словам послов, в противном случае НАТО не будет мешать попыткам премьера непризнанного Косова Альбина Курти самостоятельно разобраться с ситуацией. Курти ранее заявил, что "урегулирование" ситуации на севере края не обойдется без жертв.

Тем временем Вучич заявил, что обстановка требует участия регулярной сербской армии для защиты сербского населения северной части косовской автономии. В приграничную с Косово Рашку направился начальник Генштаба ВС Сербии генерал Милан Мойсилович, передает телеканал Pink.

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