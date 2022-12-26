Наемников на Украине становится все меньше

Утром киевские националисты возобновили обстрелы Донецка. Открыли огонь по Петровскому и Кировскому районам из крупнокалиберной артиллерии. Ранее боевики атаковали Ясиноватую, Макеевку и Горловку. Выпустили десятки снарядов по жилым кварталам. Российские военные отвечают мощными ударами по позициям противника. ВСУ несут большие потери. Из-за плохой подготовки и отсутствия снаряжения боевики массово саботируют приказы командования.

Российская армия, перехватив инициативу, ведет активные боевые действия на линии соприкосновения в Донецкой народной республике. Наши подразделения теснят противника в районе Водяного и Первомайского, продвигаются вперед возле Марьинки, Артемовска и Соледара.

Успешно взламывать обороны националистов позволяет работа расчетов реактивных систем залпового огня "Ураган". 220-миллиметровые снаряды легко выводят из строя опорные пункты и технику ВСУ.

Фугасный 152-миллиметровый боеприпас фугасного действия буксируемой гаубицы "Гиацинт-Б" пробьет любое бетонное сооружение, будь то дот или цех предприятия - например, как этот в Краматорске. Прятать свою технику в промзонах - излюбленная тактика ВСУ. Там же можно ее ремонтировать. Но такие точки наша артиллерия накрывает постоянно. Как и колонны националистов в движении, в которых с каждым днем все больше иностранных машин и вооружения. Впрочем, например, турецкие бронеавтомобили "Кирпи" горят одинаково хорошо, как и американские "Хамви".

Украинскую мову на фронте уже давно разбавили другие языки. "Солдаты удачи" едут воевать за националистический режим Киева со всего света. Наемники не стесняются снимать себя на видео, а потом выкладывать его в сеть. Но, как правило, конец у большинства один. Вот и родственники австралийца Сейджа О'Донелла сообщили о его гибели на Украине. А этот военнослужащий ВСУ пробыл в зоне боевых действия всего четыре дня. В первом же бою его танк был подбит, а экипаж взят в плен, потому что выручать своих, как было обещано, командование даже не подумало.

Сегодня день войск ПВО России. Ракетчики встречают его в зоне спецоперации. Наша армия задействуют там весь комплекс систем для контроля воздушной обстановки - как в районах сосредоточения войск, так и для защиты населенных пунктов.

В работе ЗРК "Оса". Жалит быстро и точно, в том числе малоразмерные цели. Только за последний месяц один расчет уничтожил около 30 беспилотников ВСУ, которые вели аэроразведку наших позиций.

А это залп по цели зенитно-ракетной системы С-300В. Ракеты и локаторы установлены на гусеничном ходу и могут беспрепятственно перемещаться в любую заданную точку. А тактико-технические характеристики этого непревзойденного комплекса позволяют поразить любую цель.

А в редкие минуты затишья наши солдаты читают письма, которые им пишут не только родные, но и незнакомые люди, в том числе дети со всей страны.

Военнослужащие признаются: в предновогодние дни получат такие послания особенно приятно.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"