В Москву прибыли сотни детей из ДНР и ЛНР

Они посетят новогодние мероприятия
В Москву прибыла новая группа детей из Донецкой и Луганской республик. Около 300 юных россиян вместе с семьями участников спецоперации по защите Донбасса посетят праздничные новогодние мероприятия.
Программа - масштабная. Организованы познавательные экскурсии, яркие представления и развлекательные мастер-классы. Дети побывают на ВДНХ, посетят Музей Победы, Центр космонавтики, "Москвариум" и, конечно же, главную елку страны.
В этом году в Кремле проходит грандиозное шоу с таинственным названием "Заговор зеркал". Спектакль расскажет о душевной теплоте, дружбе и добрых поступках.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"