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В Москву прибыли сотни детей из ДНР и ЛНР

12:13
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Они посетят новогодние мероприятия

В Москву прибыла новая группа детей из Донецкой и Луганской республик. Около 300 юных россиян вместе с семьями участников спецоперации по защите Донбасса посетят праздничные новогодние мероприятия.

Программа - масштабная. Организованы познавательные экскурсии, яркие представления и развлекательные мастер-классы. Дети побывают на ВДНХ, посетят Музей Победы, Центр космонавтики, "Москвариум" и, конечно же, главную елку страны.

В этом году в Кремле проходит грандиозное шоу с таинственным названием "Заговор зеркал". Спектакль расскажет о душевной теплоте, дружбе и добрых поступках.

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