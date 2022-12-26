Эрдоган обсудит с правительством проект газового хаба

Он станет проводником российского газа с повреждённых "Северных потоков"

Россия по итогам года увеличит экспорт нефти примерно на 8 процентов. Заменить нашу страну на мировом рынке углеводородов невозможно. Об этом заявил в интервью агентству ТАСС вице-премьер Александр Новак. Европейцев, поддержавших санкции против Москвы, после праздников ждут новые счета за газ. Они вдвое больше аналогичных показателей за прошлый год. США продолжают экономическую войну против России руками союзников. Кроме того, ЦРУ активизировала диверсионную деятельность.

Американские шпионы в России. Журналист-расследователь и писатель из США Джек Мерфи раскрыл в своем материале преступления, совершенные агентами ЦРУ. Материал основан на разговорах с несколькими отставными военными.

"Кампания включает давние спящие ячейки, которые союзная разведывательная служба активировала, чтобы предотвратить вторжение Москвы в Украину, ведя тайную войну в тылу России. По словам трех бывших американских военных, эта кампания планировалась годами и стала причиной многих необъяснимых взрывов и других происшествий", - пишет СМИ.

Это и железнодорожные мосты, топливные склады и электростанции. Конкретные цели герои материала назвать отказались, уточнив, что всеми операциями руководят спецслужбы из-за океана. Впрочем, новость из разряда – не удивило. Тем не менее, те же "Северные потоки", как заявляют на Западе, взорвала якобы Москва. Тем временем американскому президенту, наобещавшему миллиарды помощи Украине и систем "Пэтриот", кажется, перестают верить даже в Киеве. Советник офиса президента Зеленского говорит, что, возможно, это одна из последних партий финансовой гуманитарной помощи Украине.

Психологический тренинг. Который очень популярен теперь и в Европе. Все будет хорошо, только нужно все-таки убавить отопление, а лучше и вовсе отключить. Неоптимистичное исследование, проведенное одной из немецких компаний, публикуют СМИ:

"Несмотря на то, что в будущем федеральное правительство ограничит цены на энергию, в январе потребители будут платить в среднем на 44 процента больше, чем осенью 2021 года, когда начался взлет цен на энергорынках. В случае с газом ожидается даже рост на 112 процентов".

Газовый хаб, создание которого предложил российский президент, сегодня на повестке дня в кабинете министров под председательство президента Турции. Вопрос решили не откладывать до следующего года.

Как заявляли ранее, хаб станет проводником российского газа с повреждённых "Северных потоков". Планируется не только создать в Турции торговую площадку, но и построить инфраструктуру, а также увеличить объёмы поставок по южному направлению. Кроме этого, Эрдоган выразил уверенность и в том, что в ближайшее время Анкара и Москва предпримут шаги для начала экспорта удобрений из России.

Елена Макарова. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"