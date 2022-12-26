Снежный шторм обрушился на США

В ряде городов объявлено чрезвычайное положение

Аномальные морозы и рекордные по масштабам снежные бури обрушились на США. В зоне бедствия - более половины населения страны. Стихия унесла жизни 34 человек. Сотни людей ждут помощи, но спасатели не могут до них добраться. Целые кварталы остались без тепла и света. В ряде штатов введён режим ЧС. Отменены авиарейсы.

Дома нет света, на улицу - не выйти. Из-за снежных заносов и отключения электроэнергии некоторые жители американских штатов, сидя дома, оказались в ловушке. Свыше полутора миллионов жителей остались без тепла и электричества. И это на фоне сильнейших заморозков даже в южных штатах - температура воздуха опускалась до значений, близких к рекордным.

Снежный шторм обрушился на огромную территорию - от Великих озер до американской границы с Мексикой. По разным данным, число погибших за выходные - от 34 до 46 человек. В ряде городов, включая Нью-Йорк, объявлено чрезвычайное положение. Больше всего от арктического циклона досталось жителям Буффало. В некоторых районах которого только за сутки выпало более метра снега. Сотни людей были спасены из своих машин, застигнутые стихией в дороге.

Почти вдоль всего атлантического побережья оборваны линии электропередачи. Из-за снежных заносов экстренные службы не могли добраться до места. Восстановить энергопотребление удалось к вечеру воскресенья. На обледеневших шоссе - массовые ДТП, есть погибшие. В штате Огайо почти 50 автомобилей столкнулись на занесенной снегом дороге. Машины скорой помощи не сразу смогли проехать к месту происшествия.

По всей стране только в воскресенье отменены две с половиной тысячи авиарейсов. Пассажиры встречали Рождество прямо в аэропортах. Непогода парализует не только транспортное сообщение, но и работу предприятий. В том числе добывающую отрасль.

Из-за обледенения труб, сообщает "Блумберг", компании сократили добычу газа до рекордно низких показателей. На фоне усиливающихся холодов и возросшей нагрузки на сети ряд энергетических компаний рекомендовал американцам экономить электричество, газ и тепло.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"