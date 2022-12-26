ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ракова: в Москве развернуто 3,5 тысячи коек для пациентов с ОРВИ

09:37
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Треть из них свободны

Нехватки больничных коек для пациентов с ОРВИ в Москве не ожидается. Подготовлены места для 3,5 тысячи человек на случай их заболевания острой респираторной вирусной инфекцией или гриппом, заявила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Россиянам объяснили правила вызова "скорой" пациентами с ОРВИ
Минздрав предупредил россиян о вреде алкоголя при ОРВИ

"Мы четко понимаем и прогнозируем заболеваемость, и на старте уже заранее формируем необходимую коечную мощность. На сегодняшний день только для борьбы с ОРВИ и гриппом, не считая ковида, у нас развернуто 3,5 тысячи коек", - цитирует Ракову РИА Новости.

Вице-мэр отметила, что на сегодняшний день 30% этих коек пустует. А с учетом того, что заболеваемость сезонными инфекциями уже пошла на спад, нехватки мест в стационарах не будет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
ОРВИ
ОРВИ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.