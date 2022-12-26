Ракова: в Москве развернуто 3,5 тысячи коек для пациентов с ОРВИ

Треть из них свободны

Нехватки больничных коек для пациентов с ОРВИ в Москве не ожидается. Подготовлены места для 3,5 тысячи человек на случай их заболевания острой респираторной вирусной инфекцией или гриппом, заявила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы четко понимаем и прогнозируем заболеваемость, и на старте уже заранее формируем необходимую коечную мощность. На сегодняшний день только для борьбы с ОРВИ и гриппом, не считая ковида, у нас развернуто 3,5 тысячи коек", - цитирует Ракову РИА Новости.

Вице-мэр отметила, что на сегодняшний день 30% этих коек пустует. А с учетом того, что заболеваемость сезонными инфекциями уже пошла на спад, нехватки мест в стационарах не будет.

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