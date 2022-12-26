Новак предупредил об отсутствии альтернативы России на нефтегазовом рынке

Санкции Запада бумерангом отражаются на нем же

Российский топливно-энергетический комплекс живет под санкциями еще с 2014 года, однако продолжает работать и развиваться. Об этом в понедельник, 26 декабря, рассказал вице-премьер России Александр Новак.

Замглавы правительства отметил, что в марте-апреле 2022 года наблюдалось падение добычи примерно на 1,2 млн баррелей в сутки. Однако затем энергетическая отрасль оправилась от шока начала года. Российские компании выстроили новые логистические цепочки реализации нефти и нефтепродуктов и уже в мае-июне восстановили добычу до уровней января-февраля, которые сохраняются и сейчас — это около 10 млн баррелей в сутки.

Вызовы появляются каждый день — "Запад, видя, что мы справляемся, вводит новые ограничения", однако это все бумерангом отражается и на них: растет инфляция, замедляется развитие экономики, подчеркнул Новак.

В ближайшие пять-десять лет мир столкнется с серьезными проблемами, сильнее всего это затронет Европу, так как они уменьшили импорт российского газа и ориентируются сейчас на СПГ и рост собственной добычи, который кратковременно произошел в Норвегии и Великобритании. Однако, по словам Новака, ресурсы там очень ограничены, поэтому увеличение не будет долгосрочным, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что 26-27 декабря будет подписан указ об ответных мерах на потолок цен на нефть. Александр Новак уточнил, что Россия в ответ на потолок цен планирует запретить поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые в контрактах будут требовать соблюдение этого условия. При этом возможно, что цены значительно могут взлететь на нефтепродукты на европейском рынке, предупредил вице-премьер.

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