Украинские войска сильно измотаны

Западные советники украинских войск признают большие потери в рядах ВСУ. Натовские эксперты, мнение которых приводит Financial Times, армия Украины сильно измотана.

"У них высокие потери, многие из них недостаточно обучены, некоторые подразделения явно страдают от сильной усталости. Им нужно больше оружия и боеприпасов", - цитирует FT западного советника.

30 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проговорилась о 100 тысячах погибших украинских военных. Однако позже из ее заявления – как из письменной, так и из видеоверсии - полностью удалили абзац о числе погибших и раненых.

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