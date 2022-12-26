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Натовские советники признали большие потери в рядах ВСУ

10:04
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Украинские войска сильно измотаны

Западные советники украинских войск признают большие потери в рядах ВСУ. Натовские эксперты, мнение которых приводит Financial Times, армия Украины сильно измотана.

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"У них высокие потери, многие из них недостаточно обучены, некоторые подразделения явно страдают от сильной усталости. Им нужно больше оружия и боеприпасов", - цитирует FT западного советника.

30 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проговорилась о 100 тысячах погибших украинских военных. Однако позже из ее заявления – как из письменной, так и из видеоверсии - полностью удалили абзац о числе погибших и раненых.

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