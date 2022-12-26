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В России предложили менять тарифы ЖКХ с учетом платежеспособности граждан

10:19
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Такую идею представил Общественный совет при Минстрое

При повышении тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) следует учитывать платежеспособность населения. Такую инициативу Минстрою представила комиссия по ЖКХ Общественного совета при ведомстве, рассказала ее председатель Ирина Булгакова.
В России выросли тарифы ЖКХ

Как пишут "Известия", авторы инициативы предлагают при изменении тарифов проводить анализ, какими они должны быть на конкретной территории с учетом платежеспособного спроса населения. При этом важно рассчитать, какую долю составят платежи за ЖКХ от общих доходов и общих расходов населения, сколько граждан в регионе будет в состоянии без ущерба для нормальной жизни платить по счетам, а кому может не хватить денег на основные продукты.

По словам Булгаковой, "если регион установил такие коммунальные тарифы, которые не в состоянии оплатить 30 и более процентов населения, значит, в субъекте что-то не то с тарифами". В этом случае тарифы ЖКХ повышать нельзя, считают в комиссии.

В таких ситуациях предлагается компенсировать нехватку средств ресурсоснабжающим организациям необходимо из федерального бюджета в виде субвенций (межбюджетных трансфертов), а властям региона — искать способы для создания экономических условий для роста благосостояния людей.

В Минстрое, комментируя эту инициативу, напомнили о предельной величине индексации тарифов ЖКХ, которая в России зафиксирована на уровне 9%. Также ведомство указало на наличие льгот по оплате коммуналки для ряда категорий россиян.

Ранее в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко рассказали, что рост платежей за услуги ЖКХ из-за введения "умных счетчиков" не ожидается. Напротив, внедрение новых технологий и корректировка системы расчета стоимости жилищно-коммунальных услуг снизит их стоимость для россиян.

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