В России предложили менять тарифы ЖКХ с учетом платежеспособности граждан

Такую идею представил Общественный совет при Минстрое

При повышении тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) следует учитывать платежеспособность населения. Такую инициативу Минстрою представила комиссия по ЖКХ Общественного совета при ведомстве, рассказала ее председатель Ирина Булгакова.

Как пишут "Известия", авторы инициативы предлагают при изменении тарифов проводить анализ, какими они должны быть на конкретной территории с учетом платежеспособного спроса населения. При этом важно рассчитать, какую долю составят платежи за ЖКХ от общих доходов и общих расходов населения, сколько граждан в регионе будет в состоянии без ущерба для нормальной жизни платить по счетам, а кому может не хватить денег на основные продукты.

По словам Булгаковой, "если регион установил такие коммунальные тарифы, которые не в состоянии оплатить 30 и более процентов населения, значит, в субъекте что-то не то с тарифами". В этом случае тарифы ЖКХ повышать нельзя, считают в комиссии.

В таких ситуациях предлагается компенсировать нехватку средств ресурсоснабжающим организациям необходимо из федерального бюджета в виде субвенций (межбюджетных трансфертов), а властям региона — искать способы для создания экономических условий для роста благосостояния людей.

В Минстрое, комментируя эту инициативу, напомнили о предельной величине индексации тарифов ЖКХ, которая в России зафиксирована на уровне 9%. Также ведомство указало на наличие льгот по оплате коммуналки для ряда категорий россиян.

Ранее в аппарате вице-премьера России Дмитрия Чернышенко рассказали, что рост платежей за услуги ЖКХ из-за введения "умных счетчиков" не ожидается. Напротив, внедрение новых технологий и корректировка системы расчета стоимости жилищно-коммунальных услуг снизит их стоимость для россиян.

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