В России ликвидирована группировка, отправлявшая боевиков на Украину и в Сирию

Об этом рассказали в ФСБ и СКР
Сотрудники российских правоохранительных органов пресекли деятельность террористического сообщества, с 2010 года отправлявшего россиян в Сирию и на Украину для участия в боевых действиях против российской армии. Об этом в понедельник, 26 декабря, рассказали в пресс-службах Следственного комитета и Федеральной службы безопасности России.
Разветвленную межрегиональную сеть по ресурсному снабжению международной террористической организации выявили и разоблачили на Урале и Северном Кавказе. По версии следствия, 19 человек занимались переправкой наемников в зоны конфликтов, а также финансировали терроризм.
С декабря 2021 года по настоящее время организатор и 10 участников сообщества задержаны и заключены под стражу, восемь соучастников объявлены в международный розыск.
Два участника террористического сообщества уже приговорены судами к длительным срокам лишения свободы, сообщает РИА Новости.
Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Абакана, подозреваемого в покушении на государственную измену. Мужчина пытался вступить в ряды украинских формирований и предпринял попытку попасть на Украину через одну из стран СНГ. Подозреваемого задержали в аэропорту Абакана.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"