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В МИД допустили отмену визового режима для граждан Грузии

10:54
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Две страны объединяют "вековые традиции дружбы"

Россия не исключает отмены визового режима для граждан Грузии, если для этого сложатся условия.

Об этом в понедельник, 26 декабря, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин. Две страны объединяют "вековые традиции дружбы".

"В нашей стране проживают и успешно реализуют себя сотни тысяч этнических грузин, в последнее время растёт число находящихся в Грузии граждан России. В отношении перспектив отмены визового режима для поездок грузин в Россию не исключаем принятия положительных решений", - сообщил он в интервью агентству ТАСС.

Ранее Грузия отказалась присоединяться к санкциям против России, вводимых из-за спецоперации на Украине. После этого украинский лидер Владимир Зеленский отозвал из Тбилиси посла.

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