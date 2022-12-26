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Минтруд напомнил россиянам о переносе новогодних выходных

10:39
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Два дня каникул выпадают на субботу и воскресенье

Россиянам напомнили о переносе выходных дней с новогодних каникул на февраль и май. В Министерстве труда и социальной защиты отметили, что новогодние праздники в этом году продлятся девять дней.

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"В январе 2023 года новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. А поскольку 31 декабря - это суббота и тоже нерабочий день, то новогодние выходные увеличатся до девяти дней", - приводит сообщение Минтруда РИА Новости.

Кроме того, два дня на каникулах совпадают с нерабочими праздничными днями. Они переносятся в 2023 году с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля, и с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая.

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