Минтруд напомнил россиянам о переносе новогодних выходных

Два дня каникул выпадают на субботу и воскресенье

Россиянам напомнили о переносе выходных дней с новогодних каникул на февраль и май. В Министерстве труда и социальной защиты отметили, что новогодние праздники в этом году продлятся девять дней.

"В январе 2023 года новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января. А поскольку 31 декабря - это суббота и тоже нерабочий день, то новогодние выходные увеличатся до девяти дней", - приводит сообщение Минтруда РИА Новости.

Кроме того, два дня на каникулах совпадают с нерабочими праздничными днями. Они переносятся в 2023 году с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля, и с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая.

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