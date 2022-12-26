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Хозяина сгоревшего приюта в Кемерове отправили в СИЗО

10:53
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Пастор полностью признал свою вину

Владельца частного приюта в Кемерово, где при пожаре погибли 22 человека, арестовали на два месяца.

"Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 24 февраля 2023 года", - сказал судья на заседании Центрального районного суда.

31-летнему пастору евангельской церкви Андрею Смирнову предъявлено обвинение по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Он полностью признал свою вину.

Во время судебного заседания, организатор приюта заявил, что у него жили бездомные, которых он сам подбирал. Людей привозили к нему полиция, их также доставляли из больниц.

Также под стражу заключен пожарный инспектор, проверявший сгоревший приют в Кемерове. Ему предъявлено обвинение в халатности.

В ночь на 24 декабря в Кемерове загорелся нелегально работающий приют. Погибли 22 постояльца. Еще шесть пострадали, двое из них с ожогами госпитализированы в тяжелом состоянии.

Известно, что в этом месяце в учреждение приходила пожарная проверка, но руководство не впустило инспектора.

Предварительная причина ЧП - нарушение правил безопасности при эксплуатации электроприборов или печного отопления.

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