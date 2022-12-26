Более 1,2 тысячи км дорог построили в России за год

Российские власти продолжают развивать транспортную инфраструктуру

В России за последние три года было построено свыше 3 тысяч км дорог, при этом в 2022 году — более 1,2 тысячи км. Об этом в понедельник, 26 декабря, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве строительную отрасль.

В ходе оперативного совещания со своими заместителями глава кабмина Михаил Мишустин напомнил, что России удалось достичь заметных результатов в модернизации федеральной автодорожной сети, а следующим шагом необходимо обеспечить нормативное состояние региональных трасс.

Более 3 млрд рублей федеральные власти направят на ремонт и обновление объектов дорожного хозяйства на Камчатке, в Крыму и в Татарстане. Мостовой переход через реку Обь в Новосибирске также строят с софинансированием из федерального бюджета.

Хуснуллин отметил, что благодаря поддержке федеральных властей 2022 год стал знаковым для дорожной отрасли. Были реализованы мероприятия в рамках дорожной деятельности на сумму 1,7 трлн за счет федерального бюджета, включая средства Фонда национального благосостояния, из которых на поддержку регионов направлено более 430 млрд рублей.

При этом ключевым трендом, по словам вице-премьера, остается работа в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил, что в России принята пятилетняя программа по строительству дорог, поэтому россиянам, занятым в строительстве дорог, можно не волноваться о наличии работы — "есть огромное количество объектов, которые надо строить".

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