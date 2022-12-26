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Россия будет купировать угрозу нападения НАТО всеми способами

11:20
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Об этом рассказали в Совете Федерации

Желание Украины, стремящейся в Североатлантический альянс, вернуть утраченные территории создает перспективу военного нападения НАТО на Россию. Такое заявление в понедельник, 26 декабря, сделал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
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Сенатор напомнил, что "во всех украинских военных доктринах прописаны две вещи: во-первых, вступление в НАТО, второе — использование новых возможностей для того, чтобы вернуть себе утраченные территории".

Это перспектива военного нападения, использования военной силы уже не только Украины, но и всего альянса в отношении России, но такая угроза абсолютно неприемлема и "будет купироваться всеми возможными и невозможными способами", предупредил Косачев.

Представитель Совфеда также отметил в эфире телеканала "Вместе — РФ", что ситуация с Украиной в контексте расширения НАТО несет в себе гораздо большие угрозы, чем планирующееся вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

Президент России Владимир Путин неоднократно указывал, что НАТО приближается к российским рубежам, развертывая оружие, которое может ей угрожать. В конце 2021 года Москва предложила Западу начать переговоры о безопасности. Все идеи Москвы были отвергнуты. 24 февраля началась специальная военная операция по защите Донбасса.

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