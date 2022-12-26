Зеленский назначил сексолога-консультанта послом в Болгарии

Дипломатического образования Олеся Илащук не имеет

Сексолог-консультант Олеся Илащук назначена на должность посла Украины в Болгарии. Указ подписал украинский президент Владимир Зеленский. Предыдущее место работы специалиста в документе не указано.

Местные СМИ сообщают, что Илащук окончила Черновицкий университет и "Украинский Гештальт Институт". Сама она называет себя в соцсетях клиническим психологом, гештальт-терапевтом и сексологом-консультантом. Издание "Украинская правда" подчеркивает, что ни дипломатического образования, ни опыта дипломатической работы Илащук не имеет.

Ранее украинские власти назначили руководителем "Национального центра Александра Довженко" кинолога и гипнотизера Юлию Каждан. Назначению не помешал тот факт, что никакого опыта работы в киноиндустрии Каждан не имела. Ей пришлось уволиться после ряда акций протеста недовольных коллег, передает РИА Новости.

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