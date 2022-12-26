В России с коронавирусом госпитализировали 528 человек

Скончались 50 пациентов

За сутки в России госпитализированы 528 заболевших коронавирусом. Об этом в понеделньик, 26 декабря, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 5335 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 5577 человек, скончались 50 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1024 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 108. В Санкт-Петербурге подхватил ковид 882 человека, в Московской области – 109.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21769627 случаев заболевания, зарегистрировано 393433 летальных исхода.

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