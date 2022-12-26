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Мишустин призвал наладить в России производство электромобилей

11:40
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Важно насытить российский рынок автомобилями, подчеркнул премьер

В России не только сформировать условия для насыщения внутреннего рынка автомобилями сейчас, когда многие зарубежные корпорации под давлением своих властей ушли из России, но и создать собственную компонентную базу с максимально широкой номенклатурой. Об этом в понедельник, 26 декабря, рассказал глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе совещания со своими заместителями.

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В рамках этой работы, как отметил Мишустин, нужно развивать и новые перспективные направления. Например, не только производить электромобили, но и создавать инфраструктуру зарядных станций для них, расширять использование газомоторного топлива, водорода.

Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что на первых двух этапах Транспортной стратегии России планируется обеспечение технологического суверенитета автопрома и удовлетворение спроса россиян на автомобили. При этом к 2030 году долю российских автомобилей на рынке страны планируют нарастить до 80%.

Мишустин в ответ указал, что от успеха реализации Транспортной стратегии будет зависеть не только развитие этой важной для экономики отрасли, но и уровень жизни миллионов россиян, поскольку современный автопарк обеспечивает высокую мобильность жителей и бизнеса, сообщает пресс-служба кабмина.

В ноябре президент России Владимир Путин подчеркивал, что при организации работы в сфере автомобильного производства необходимо добиться того, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей — несмотря на все сложности с логистикой, с доставкой запчастей и так далее.

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