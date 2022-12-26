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Россиянка выжила после 100% поражения легких COVID-19

11:38
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Она вернулась к полноценной жизни

В Новосибирске пациентка со 100% поражением легких вернулась к полноценной жизни после 78 дней процедуры экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО).

Как стало известно РИА Новости, в прошлом году 59-летняя бухгалтер из Новосибирска поступила в больницу с максимальным поражением легких и дыхательной недостаточностью четвертой степени на фоне коронавирусной инфекции. Единственным способом спасти ее жизнь оставалась процедура ЭКМО. При ней весь объем крови обогащается кислородом за пределами организма. Это колоссальная нагрузка на сосудистую систему, сердце и почки.

На фоне длительной обездвиженности и постковидного астенического синдрома женщина не могла даже ходить. За время болезни она потеряла 30% веса, прежде всего мышцы. Четко следуя всем рекомендациям врачей, пациентка встала на ноги и вернулась к привычной жизни.

"Женщина, прошедшая через самую длительную процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации в России, благодаря многоэтапной реабилитации восстановила физическую форму и вернулась на работу <…> такие серьезные заболевания не проходят бесследно, в легких останется пневмосклероз, но сегодня ее дыхательная система более чем на 50% выполняет свою функцию", - сообщили врачи.

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