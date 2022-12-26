Кабмин поручил телеканалам увеличить число фильмов о традиционных ценностях

Телеканалам предстоит отчитаться о выполнения поручения

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Минцифры, ВГТРК и Первому каналу подготовить данные о количестве программ, фильмов и сериалов, направленных на сохранение семейных ценностей.

Крупнейшим российским телеканалам также поручено проработать возможность увеличить число таких передач в сетке вещания, следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Речь идет о телевизионном контенте, который нацелен на сохранение семейных ценностей, развитие и обучение детей, поддержание духовно-нравственных традиций и пропаганду многодетности.

Также в Совет также должна быть представлена информация о соблюдении телеканалами квоты социальной рекламы, сообщает РИА Новости.

В ноябре президент России Владимир Путин подписал указ об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Главное понятие в документе сформулировано как "нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны".

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