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Северокорейские дроны долетели до окрестностей Сеула

11:45
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Поднятый на перехват южнокорейский истребитель разбился

Запущенные с территории КНДР беспилотники пересекли границу с Южной Кореей и достигли окрестностей Сеула. Военные Южной Кореи произвели предупредительные выстрелы, затем открыли огонь на поражение.

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап, дроны были замечены в районах в Гимпхо, на острове Канхва и в Пхаджу. Южнокорейские власти приостановили отправление гражданских рейсов в аэропортах Инчхон и Гипмхо. Позже, по данным источников агентства,  дроны пересекли эти районы и приблизились к окрестностям Сеула.

Сеул в ответ поднял на перехват истребители и вертолеты. Один из самолетов - легкий реактивный штурмовик КА-1 - потерпел крушение в провинции Канвондо на северо-востоке страны. Уточняется, что на борту находились два пилота. Они благополучно катапультировались и доставлены в ближайшую больницу. Последний раз Южная Корея заявляла об обнаружении северокорейских беспилотных летательных аппаратов в 2014 и 2017 годах.

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