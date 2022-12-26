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Южная Корея обвинила КНДР в крушении штурмовика КА-1

12:07
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Пилотам удалось выжить

Беспилотники КНДР пересекли военную демаркационную линию с Южной Кореей.

Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщило южнокорейское агентство Yonhap. Дроны были обнаружены в приграничных районах провинции Кёнгидо в 10:25 по местному времени.

Обнаружение объектов привело к временной остановке гражданских рейсов в аэропортах Инчхон и Гимпхо.

Военные Южной Кореи подняли в воздух истребители и ударные вертолеты, чтобы произвести предупредительные выстрелы. Один из истребителей Ка-1 при этом потерпел крушение, пилотам удалось спастись. Им оказывается медицинская помощь.

Последний раз Южная Корея заявляла об обнаружении северокорейских беспилотных летательных аппаратов в 2014 и 2017 годах.

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