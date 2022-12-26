"Единая Россия" подвела итоги своей масштабной гуманитарной миссии в 2022 году

Партия продолжит оказывать поддержку военнослужащим и их семьям

Партия "Единая Россия" продолжит оказывать помощь военнослужащим и их семьям в рамках гуманитарной миссии и законотворческой работы. В помощи новым регионам и зонам ведения боевых действия в рамках спецоперации задействованы все региональные отделения "Единой России". Об этом в понедельник, 26 декабря, рассказала пресс-служба партии.

По словам секретаря генерального совета партии Андрея Турчака, в рамках масштабной миссии ЕР было собрано и передано жителям Донбасса более 16 тысяч тонн гуманитарной помощи. В зоне спецоперации открыты десятки гуманитарных центров. Турчак поблагодарил всех за неоценимую помощь.

Политик отметил, что после вступления Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России направления гуманитарной миссии "Единой России" расширились. В партии продолжили оказывать помощь мирному населению, одновременно с этим вошли в режим "все для фронта, все для Победы", направив свой ресурс на помощь мобилизованным. Партия занимается отправкой на передовую необходимого оборудования и обмундирования.

Секретарь генсовета партии также выделил направление работы "Единой России" по помощи семьям военнослужащих. Это комплексная работа, которая включает в себя и законотворчество — пакет федеральных законов, которые были инициированы "Единой Россией", уже приняты и подписаны президентом. Фракции ЕР в региональных парламентах инициировали ряд дополнительных мер социальной поддержки участников СВО и их семей. Также партия оказывает адресную бытовую помощь семьям военных, напомнил Андрей Турчак и добавил, что темпы и объемы гуманитарной миссии "Единой России" в 2023 году снижаться не будут.

Говоря об итогах работы столичного городского регионального отделения партии, секретарь московской "Единой России", вице-спикер Госдумы Петр Толстой подчеркнул, что самым важным фронтом для городского отделения партии стала работа на сплочение общества и объединение людей. По его словам, москвичи объединились, каждый помогает по мере возможностей.

По словам Турчака, адресатами гуманитарных проектов ЕР стали эвакуированные жители ЛНР и ДНР, участники спецоперации, мирные жители новых регионов, а также семьи добровольцев и мобилизованных солдат и офицеров. Московская "Единая Россия" собрала и доставила более 2800 тонн гуманитарной помощи. Многие депутаты "Единой России" открыли свои точки для сбора помощи, создают команды для отправки грузов в новые регионы. Также большую помощь оказывают участницы партпроекта "Женское движение Единой России": встречаются с семьями участников СВО, оказывают им гуманитарную и иную помощь, а также собирают и доставляют в ПВР, на новые территории и на фронт всю необходимую помощь.

Кроме того, с момента частичной мобилизации 84 волонтера "Молодой гвардии" "Единой России" ушли на фронт по призыву или добровольцами. Около 250 депутатов "Единой России" различного уровня, в том числе Госдумы, находятся в зоне спецоперации.

Ранее члены регионального политического совета московского городского реготделения (МГРО) "Единой России" подвели итоги 2022 года: главными темами стали гуманитарные проекты, которые партия реализует с первых дней специальной военной операции (СВО), а также итоги выборов и подготовка к новому избирательному циклу. Заместитель секретаря МГРО партии "Единая Россия" - координатор проектной работы, депутат Мосгордумы Кирилл Щитов отметил, что тренд московским единороссам задал Петр Толстой, который одним из первых начал работу по сбору и доставке помощи.

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