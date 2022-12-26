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ВСУ потеряли за сутки 60 человек в районе Кременной

12:09
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Уничтожено более десятка единиц бронетехники

Украинские войска несут существенные потери в районе Кременной. За минувшие сутки уничтожено более 60 боевиков ВСУ, сообщил помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

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"За последние сутки понесли они большие потери, и снова удары были нанесены по мирным городам. Потери их составили чуть больше 60 человек, это безвозвратные потери", - заявил Киселев в эфире Первого канала.

По его данным, также уничтожено около 10 единиц легкой бронированной техники. Сбито 4 беспилотника, подбито 3 бронетранспортера.

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