Украина называет полуостров своей территорией, "оккупированной" Россией

Заявление руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о том, что украинские военные "войдут в Крым с оружием в руках", являются бахвальством. Об этом в понедельник, 26 декабря, заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Представитель Совфеда оценил слова украинского военного как "бахвальство и шапкозакидательные настроения", подчеркнув, что украинские власти "продолжают линию на одурачивание своего народа".

Цеков отметил абсолютную нереальность сценария, при котором украинские военные могли бы войти в Крым, заявив при этом, что "реально возвращение Киева как матери городов русских в состав России", сообщает РИА Новости.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин отметил, что военное противостояние на Украине приняло затяжной характер, тем более что Запад настроен на "полную и безоговорочную победу Киева" с "возвращением" в состав Украины всех новых российских регионов и Крыма. Дипломат указал на абсурдность таких намерений.

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