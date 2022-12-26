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Песков рассказал о планах Путина до конца года

12:50
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Президент находится в контакте с министрами

Президент России Владимир Путин не приедет на итоговое заседание кабмина, которое запланировано на среду, 28 декабря.

Об этом в понедельник сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Президенту не обязательно приезжать в дом правительства в конце года, поскольку Путин постоянно находится в контакте с министрами.

Песков сообщил, что Путин не будет встречаться президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге, который пройдет 26 декабря.

Кроме посещения Петербурга, Путин на этой неделе планирует еще одну внутрироссийскую поездку. В Кремле обещали своевременно о ней сообщить.

Переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном также не планируются на этой неделе. Французский лидер неоднократно публично говорил о желании переговорить с Путиным, однако официальных запросов не поступало.

Контакт Путина китайским лидером с Си Цзиньпином готовится, о формате пока говорить рано. "Контакт готовится. Мы своевременно совместно с нашими китайскими друзьями сообщим", - сказал Песков.

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