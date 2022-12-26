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В Москве добровольцам вручили удостоверения спасателей

14:50
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Они прошли аттестацию

В Москве, в преддверии Дня работника МЧС, вручили удостоверения спасателей добровольцам, которые успешно прошли аттестацию.

Торжественное мероприятие организовало городское отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Это одна из крупнейших волонтерских организаций России, объединяющая свыше 8 тысяч человек во всех регионах страны.

Её участники проходят специальную подготовку для оказания квалифицированной помощи спецслужбам при возникновении чрезвычайных ситуаций. И сегодня воспитанники продемонстрировали полученные навыки. Зрители смогли понаблюдать за учениями, среди которых борьба с возгоранием, оказание первой помощи пострадавшим в ДТП и другие испытания.

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Сотрудники МЧС
Сотрудники МЧС
Сотрудники МЧС
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Учения МЧС
Добровольцы МЧС
Добровольцы МЧС
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