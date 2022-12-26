Собянин открыл после реконструкции современный вокзал "Переделкино"

2022-й год был рекордный по объему инвестиций

Сегодня на Киевском направлении железной дороги после реконструкции открылась станция "Переделкино". Кроме того, для пассажиров теперь доступна вторая платформа на станции "Минская". Так продолжает формироваться четвертая линия Московских центральных диаметров. Когда её планируют запустить и какие составы там будут курсировать, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Иволга" стремительно несется вперёд. Это ещё один участок будущего четвертого Центрального диаметра Московской железной дороги. Транспортно-пересадочный узел "Переделкино" - 13-й современный пригородный вокзал на Киевском направлении. Сегодня открылся после масштабной реконструкции. А ведь ему уже больше 100 лет. В 30-е годы прошлого века рядом с этой станцией был основан знаменитый "Городок писателей". Сколько пассажиров прошло через эти "ворота", сложно представить. Но те, кто увидел, какой теперь стала станция, явно оценили ее преображение. Реконструкция заняла чуть больше трёх лет и завершилась в этом месяце.

А вот "Минскую" три года строили с нуля. На перегоне между станциями "Матвеевская" и "Поклонная" Киевского направления МЖД. Здесь тоже теперь траспортно-пересадочный узел с метро и другими видами общественного транспорта. Параллельно работы шли на платформе и в вестибюле.

Теперь и "Переделкино", и "Минская" подготовлены к тому, чтобы стать частью четвертого центрального диаметра.

"22-й год был рекордный по объему инвестиций. Мы строили новые городские вокзалы, прокладывали новые железнодорожные пути, реконструировали существующие, ну а следующий год будет таким знаковым для всей системы пассажирского железнодорожного сообщения, будут введены 2 огромных мега-проекта - МЦД-3 и МЦД-4, общей протяженностью 170 километров. Около 60-70 вокзалов, порядка 30 пересадок на другие виды транспорта, то есть это существенно улучшит работу в целом пассажирского транспорта. Хотел выразить благодарность президенту страны, который держит под контролем данные работы, правительству Российской Федерации, ну и, конечно, Российским железным дорогам", - отметил Собянин.

В следующем году запустят сразу два новых маршрута "наземного метро". Это Ленинградско-Казанское и Киевско-Горьковское направления, которые сделают город ближе для миллионов москвичей и жителей Московской области. Откроются 14 новых и реконструированных пригородных вокзалов на этих маршрутах. А это значит, что центральные диаметры заработают на полную мощность.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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