Электродепо "Нижегородское" планируют открыть в начале 2023 года

Продолжается отладка всех производственных процессов

Электродепо "Нижегородское", крупнейшее в Москве, планируют открыть в начале следующего года. Оно будет обслуживать поезда Большой кольцевой линии метро.

Возводят его на месте бывшего завода имени Войтовича. Там тоже занимались модернизацией и строительством вагонов метро. На территории электродепо "Нижегородское" будет располагаться свыше 50 зданий и сооружений. После ввода объекта город получит порядка 850 новых рабочих мест. Основные строительно-монтажные работы завершены, идёт установка оборудования и внутренняя отделка.

"Мы приступаем к пусконаладке. Это отладка всех производственных процессов, необходимых для приемки поездов, организации движения поездов, организации работы систем, электроснабжения, систем, обеспечивающих работу станков, оборудования и так далее. То есть мы выходим уже на финальные этапы работ", - заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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