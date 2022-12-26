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Пациентов Морозовской больницы поздравил "десант" Дедов Морозов

15:08
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

В сказочных персонажей переоделись московские спасатели

Новогодний десант - в Морозовской! Сегодняшний день начался в клинике необычно. Деды Морозы, а ещё целый отряд Снегурочек и снеговиков, высадились на крышу здания, а затем по канатам начали спускаться вниз, заглядывая в окна. Это спасатели переоделись в волшебников, чтобы поднять настроение детям.

С самого утра маленькие пациенты Детской Морозовской больницы прильнули к окнам в ожидании сказки. На крыше медучреждения вот-вот высадится праздничный "десант" Дедов Морозов. Накануне Нового года они по сложившейся доброй традиции спешат поздравить тех, кому каникулы придется провести в палате.

По традиции в роли добрых волшебников выступают спасатели из разных московских отрядов. Прямо на крыше они переодеваются и готовятся к спуску. Десант в этом году получился внушительный. Почти 100 человек.

Поздравления детворы для самих спасателей - миссия почетная. В праздничной акции многие здесь участвуют уже не первый год. Чтобы дарить улыбки и радость, накануне до деталей продумывают и репетируют выступления. 

Подбадривать новогодних волшебников снизу собрался оркестр из снеговиков и отряд снегурочек. И вот, соскользнув с обледенелой крыши с помощью специального альпинистского снаряжения, Деды Морозы срываются вниз, зависая поочередно напротив каждого из этажей и не оставляя ни окно без внимания. Сальто, кувырки, веселые танцы в воздухе - кто ещё способен на такие чудеса, если не настоящие волшебники.

Из-за обострившегося нефротического синдрома шестилетнему Максиму уже пятую неделю подряд приходится проводить в больнице. Из-за этого пропустил и походы на ёлки и самый долгожданный новогодний утренник в детском саду. Впрочем, зная уже наперед, что Дед Мороз к нему обязательно придёт, расстраиваться малыш даже не думал.

Вслед за Дедами Морозами к окнам на площадках пожарных подъемников "взлетают" снегурки. В том, что они самые настоящие, у маленьких пациентов никаких сомнений, хотя они и знают, что в свободное от праздников время снегурочки работают психологами пожарного-спасательного Центра Москвы.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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Деды Морозы в Морозовской детской больнице
Деды Морозы в Морозовской детской больнице
Деды Морозы в Морозовской детской больнице
Деды Морозы в Морозовской детской больнице
Деды Морозы в Морозовской детской больнице
Деды Морозы в Морозовской детской больнице
Деды Морозы в Морозовской детской больнице
Деды Морозы в Морозовской детской больнице
Деды Морозы в Морозовской детской больнице
Деды Морозы в Морозовской детской больнице
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