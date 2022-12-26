ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров: Запад утрачивает возможности "рулить" в мировой экономике

12:43
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Западным странам придется договариваться

Возможности стран Запада "рулить" в мировой экономике в ближайшее время значительно сократятся. Хотят они этого или нет, им придется договариваться, убежден глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров: Запад хочет поссорить Россию с соседями
Лавров объявил о неспособности Европы защитить свои интересы

"В ближайшее время мы будем наблюдать сокращение возможностей Запада, очень серьезное сокращение возможностей, рулить в мировой экономике так, как ему хочется, и хочет он или не хочет, придется договариваться", - заявил министр иностранных дел во время рабочей встречи с руководителями российских СМИ.

Лавров подчеркнул, что Запад полностью дискредитировал себя как партнера. Это касается как его поведения на переговорах, так и в реализации политических и юридических договоренностей, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Глава МИД России Сергей Лавров на фоне флага США
Глава МИД России Сергей Лавров на фоне флага США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.