Лавров: Запад утрачивает возможности "рулить" в мировой экономике

Западным странам придется договариваться

Возможности стран Запада "рулить" в мировой экономике в ближайшее время значительно сократятся. Хотят они этого или нет, им придется договариваться, убежден глава МИД России Сергей Лавров.

"В ближайшее время мы будем наблюдать сокращение возможностей Запада, очень серьезное сокращение возможностей, рулить в мировой экономике так, как ему хочется, и хочет он или не хочет, придется договариваться", - заявил министр иностранных дел во время рабочей встречи с руководителями российских СМИ.

Лавров подчеркнул, что Запад полностью дискредитировал себя как партнера. Это касается как его поведения на переговорах, так и в реализации политических и юридических договоренностей, передает ТАСС.

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