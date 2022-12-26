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Не до поздравления: Путин не станет поздравлять Байдена с Новым годом

12:57
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Российско-американские отношения находятся в плачевном состоянии

Президент России Владимир Путин не планирует поздравлять с Новым годом американского коллегу Джозефа Байдена. Об этом в понедельник, 26 декабря, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков рассказал о планах Путина до конца года

Официальный представитель Кремля отметил, что Москва и Вашингтон "настолько глубоко зашли во взаимной недружественности, что, наверное, не до поздравлений".

При этом Песков не стал уточнять, каковы планы Владимира Путина относительно поздравлений с Новым годом политических лидеров других государств, признанных в России недружественными, сообщает "Интерфакс".

Ранее Дмитрий Песков назвал очевидным фактом то, что "политика США явно во многом носит провокационный характер, колониальный характер", поэтому никаких предварительных контактов между Москвой и Вашингтоном по организации возможной встречи лидеров России и США в настоящее время нет.

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