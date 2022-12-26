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Иран пригрозил Киеву последствиями за призывы к уничтожению производства оружия

13:20
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Украинские власти позволяют себе безответственные высказывания, отметили в Тегеране

Призывы к уничтожению производства иранских вооружений будут иметь серьезные последствия для Украины. Об этом в понедельник, 26 декабря, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Насер Канани Чафи.
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Чиновник напомнил, что Иран не принимает участия в боевых действиях между Россией и Украиной, а также готов содействовать разрешению кризиса и установлению мира.

Высказывания украинских политиков о возможности ударов по производствам в Иране Тегеран считает угрожающей и безответственной риторикой.

Подобные заявления приведут к политическим и юридическим последствиям для Украины, цитирует заявление Насера Канани Чафи IRNA.

Ранее были опубликованы заявления советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который призвал уничтожить места производства оружия в Иране, как он выразился, из-за сотрудничества Москвы и Тегерана. Иранские СМИ отметили, что "малейшее действие, которое поставит под угрозу безопасность иранского народа, вернет Киев в доиндустриальную эпоху".

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