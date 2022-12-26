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Аварийные отключения света введены в пяти областях Украины

13:11
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Не избежала этой участи и столица страны

В пяти областях Украины введены аварийные отключения света. "Укрэнерго" заявила о существенном дефиците мощности.

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"По состоянию на 26 декабря дефицит мощности в энергосистеме остается существенным. Сейчас из-за превышения лимитов потребления введены аварийные отключения в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Львовской, Киевской областях и в городе Киеве", - сообщила компания в соцсети.

По данным "Укрэнерго", ремонтные работы идут на объектах генерации электричества и электросетях. Еще в ноябре Киев заявлял, что ракетными ударами по объектам инфраструктуры, которые ВС России наносит с 10 октября, выведена из строя почти половина энергетической системы страны, передает РИА Новости.

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