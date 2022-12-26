ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Подмосковье завершили расследование уголовного дела о взрыве газа

15:07
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Инцидент произошел в прошлом году

В Подмосковье завершено расследование уголовного дела о взрыве газа осенью прошлого года в Ногинске. Тогда в трагедии погибли 7 человек.

В доме обрушились первые четыре этажа подъезда дома. Следователи установили, что к взрыву привела утечка газа в одной из квартир, которая не была проверена специалистами.

Кроме того, в доме не обслуживались вентиляционные каналы. На скамье подсудимых в итоге три человека. Это директор и мастер специализированной организации по обслуживанию внутриквартирного газового оборудования, а также генеральный директор управляющей компании.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Последствия взрыва газа в жилом доме в Ногинске
Последствия взрыва газа в жилом доме в Ногинске
Взрыв газа
Взрыв газа
Последствия взрыва газа в жилом доме в Ногинске
Последствия взрыва газа в жилом доме в Ногинске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.