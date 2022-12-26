В Подмосковье завершили расследование уголовного дела о взрыве газа

Инцидент произошел в прошлом году

В Подмосковье завершено расследование уголовного дела о взрыве газа осенью прошлого года в Ногинске. Тогда в трагедии погибли 7 человек.

В доме обрушились первые четыре этажа подъезда дома. Следователи установили, что к взрыву привела утечка газа в одной из квартир, которая не была проверена специалистами.

Кроме того, в доме не обслуживались вентиляционные каналы. На скамье подсудимых в итоге три человека. Это директор и мастер специализированной организации по обслуживанию внутриквартирного газового оборудования, а также генеральный директор управляющей компании.

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