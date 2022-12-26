Колокольцев потребовал ужесточить контроль за мигрантами

Количество преступлений увеличилось
Российские ведомства, ответственные за труд мигрантов в стране, обязаны объединить усилия для борьбы с преступностью среди иностранцев.
Об этом в понедельник, 26 декабря, на заседании Государственного антинаркотического комитета заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Количество преступлений, совершенных мигрантами, увеличилось. В 80% случаев они связаны с незаконным оборотом наркотиков, отметил министр.
"Взять вопрос об увеличении преступности среди иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию. Отмечаем рост с их стороны криминальных проявлений. 80% всех уголовно наказуемых деяний - это незаконный оборот наркотиков", - сказал он.
Колокольцев напомнил, что в России регулируют пребывание и труд мигрантов 16 ведомств. Он призвал их ужесточить работу по борьбе с наркотиками.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"