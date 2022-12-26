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Колокольцев потребовал ужесточить контроль за мигрантами

14:12
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Количество преступлений увеличилось

Российские ведомства, ответственные за труд мигрантов в стране, обязаны объединить усилия для борьбы с преступностью среди иностранцев.

Об этом в понедельник, 26 декабря, на заседании Государственного антинаркотического комитета заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

Количество преступлений, совершенных мигрантами, увеличилось. В 80% случаев они связаны с незаконным оборотом наркотиков, отметил министр.

"Взять вопрос об увеличении преступности среди иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию. Отмечаем рост с их стороны криминальных проявлений. 80% всех уголовно наказуемых деяний - это незаконный оборот наркотиков", - сказал он.

Колокольцев напомнил, что в России регулируют пребывание и труд мигрантов 16 ведомств. Он призвал их ужесточить работу по борьбе с наркотиками.

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