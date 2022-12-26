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Бочкарёв: Завершена тоннелепроходка между станциями "Вавиловская" и "Академическая" Троицкой линии метро

13:43
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Работа шла в густонаселенном квартале

Пройден второй тоннель между станциями "Вавиловская" и "Академическая" строящейся Троицкой линии московского метрополитена.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. Протяженность тоннеля 2450 метров. Работы проводил тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) "Ольга".

Прокладка тоннеля проходила под улично-дорожной сетью густонаселенных кварталов юго-запада столицы в почвах с обилием инженерных коммуникаций, отметил Бочкарев.

Месяц назад соседний тоннель был проложен ТПМК "Марина", и теперь завершена проходка всего перегона, что позволит строителям приступить к активным монолитным работам на строящейся станции "Академическая" Троицкой линии.

 "Ранее ТПМК "Ольга" использовалась при создании Некрасовской линии и межтерминального перехода аэропорта Шереметьево, причем проходка последнего велась под действующей взлётно-посадочной полосой", – рассказал генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

На создаваемой поэтапно Троицкой линии в зоне ответственности "Мосинжпроекта" девять станций двух участков, находящиеся в активном строительстве.

"В настоящее время на центральном участке Троицкой линии ведется проходка четырех тоннелей: щиты "Александра" и "София" соединяют станцию "ЗИЛ" с "Крымской", а ТПМК "Наталия" и "Светлана" – "Крымскую" с "Академической", – сообщил Кравцов.

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