Россия запасла более 3 млн тонн зерна

Государство сформировало специальный фонд

Закупки зерна в государственный интервенционный фонд РФ превысили запланированные на 2022 год 3 млн тонн, следует из данных Национальной товарной биржи в понедельник, 26 декабря.

За три мини-сессии до окончания торгового дня в понедельник общий объем закупленного зерна составил 3014280 тонн.

При этом закупки зерна в интервенционный фонд, созданный российскими властями, продолжаются, сообщает "Интерфакс".

Специальный интервенционный фонд в России был сформирован на случай, если потребуется предпринять меры по поддержке сельскохозяйственных производителей, а также если возникнет необходимость в стабилизации цен на внутреннем рынке. Закупки зерна в этот фонд производились с 1 августа в рамках аукционов.

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