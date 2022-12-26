Лавров предупредил о желании США восстановить военное присутствие в Афганистане

До этого Соединённые Штаты 20 лет ухудшали обстановку в стране, заявил политик

Американские власти всерьез озаботились вопросом восстановления своего военного присутствия на территории Афганистана. Об этом заявил в понедельник, 26 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава российского МИД напомнил, что за предыдущие 20 лет своего присутствия в Афганистане США не построили в стране ни одного промышленного предприятия, а "нищета этой страны еще более усугубилась".

Министр объяснил это тем, что оставшиеся после прежнего правительства Афганистана около 10 млрд долларов американцы "взяли, забрали и отдавать не собираются", а условием возвращения этих средств выдвигают восстановление своего военного присутствия на афганской земле, сообщает ТАСС.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил "бывшим западным партнерам" России самим платить за свои ошибки., "а для начала вернуть афганскому народу украденные у него деньги". При этом Россия помогала и продолжит помогать Афганистану, но Вашингтону предлагает сосредоточиться на оплате по счетам афганскому народу за 20 лет бессмысленной оккупации.

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