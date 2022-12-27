Гороскоп на сегодня, 27 декабря, для всех знаков зодиака

Время подводить итоги года и исправлять ошибки

Овны

Хороший день для активного завершения дел и анализа итогов своей деятельности за год. Вспомните, как вы работали, как общались с людьми, много ли достигли.

Тельцы

Звезды благоволят вашим попыткам больше зарабатывать. Ведь вы все рассчитали и продумали. Озаботьтесь этим вопросом, несмотря на предпраздничную суету.

Близнецы

Ретро Марс возвращается в точку, в которой он был седьмого сентября. Вспомните, что вы делали, о чем мечтали в начале осени - жизнь дает вам шанс закрыть гештальт.

Раки

Не бойтесь погрузиться в прошлое, иногда это нужно. Сегодня планеты помогают исправить ошибки, сделанные в сентябре. Воспользуйтесь этой возможностью.

Львы

Вспомните, с кем вы контактировали в сентябре. Если остались что-то должны этим людям, то верните. Если возникло желание отблагодарить - вы знаете, что делать.

Девы

Вопрос, касающийся работы, бизнеса или карьеры требует решения? Не оттягивайте. Если оно уже созрело в вашей голове, нет смысла тащить этот груз в наступающий год.

Весы

Если вам удастся прямо с утра настроиться на учебу, то сегодня вы сможете совершить прорыв. Еще есть время сдать свои работы, дописать реферат или доклад.

Скорпионы

Займитесь своим бюджетом. Чем больше энергии вы вложите сегодня в финансовую сферу, тем больше порядка в деньгах будет у вас в наступающем году!

Стрельцы

Тем, кто ищет пару, стоит перейти от слов к делу. Ну а тем, кто уже состоит в отношениях, придется отмотать время назад и вспомнить, где вы были неправы. Покаяться иногда тоже полезно.

Козероги

Сегодня вам будет некогда присесть - предновогодняя суета поглотит вас. Примерно так же пройдет и весь ближайший месяц, так что готовьтесь играть в долгую.

Водолеи

Сегодня вы сможете закончить все свои творческие проекты и вздохнуть с облегчением. Для этого потребуется лишь ваше желание - с остальным помогут звезды.

Рыбы

Пришло время обратить внимание на свой дом - готов ли он к встрече Нового года? Если есть незавершенные дела, бросьте все силы, чтобы срочно их закончить.

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