Число аварий за год в России снизилось на 34 тысячи

В 2022-м в ДТП погибли 14 тысяч человек

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил в понедельник, что количество автоаварий и погибших в ДТП значительно сократилось с 2019 года.

"Количество аварий по сравнению с 2019 годом, за три года, снизилось со 164 тыс. в год до 130 тыс. в год. То есть на 34 тыс. аварий стало меньше в году", - уточнил заместитель председателя правительства (цитата по ТАСС).

Он добавил, что в 2019 году в ДТП погибли 17 тысяч человек, а в 2022-м - 14 тысяч.

"Мы набрали хорошую динамику, если сравнивать все это с прошедшим годом, в среднем все показатели на 6-8% ниже, чем в 2021 году", - отметил также Хуснуллин.

По его словам, основными причинами смертей в ДТП в 75% случаев являются выезд на встречку, наезд на пешехода и вождение в нетрезвом состоянии.

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