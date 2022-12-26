ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число аварий за год в России снизилось на 34 тысячи

13:50
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

В 2022-м в ДТП погибли 14 тысяч человек

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил в понедельник, что количество автоаварий и погибших в ДТП значительно сократилось с 2019 года.

Появились кадры с места крупного ДТП в Хабаровском крае
ДТП с маршруткой на Ленинградском проспекте попало на видео

"Количество аварий по сравнению с 2019 годом, за три года, снизилось со 164 тыс. в год до 130 тыс. в год. То есть на 34 тыс. аварий стало меньше в году", - уточнил заместитель председателя правительства (цитата по ТАСС).

Он добавил, что в 2019 году в ДТП погибли 17 тысяч человек, а в 2022-м - 14 тысяч.

"Мы набрали хорошую динамику, если сравнивать все это с прошедшим годом, в среднем все показатели на 6-8% ниже, чем в 2021 году", - отметил также Хуснуллин.

По его словам, основными причинами смертей в ДТП в 75% случаев являются выезд на встречку, наезд на пешехода и вождение в нетрезвом состоянии.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Последствия ДТП
Последствия ДТП
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.