Там находились две машины РСЗО HIMARS, две "Гвоздики" и пять Д-30

Министерство обороны России сообщило в понедельник в ходе брифинга о продолжении наступления на донецком направлении, были заняты выгодные рубежи.

Уточняется, что ВС России уничтожили до 20 украинских военных на купянском направлении и диверсионно-разведывательную группу и минометный расчет ВСУ в ЛНР.

Кроме того, российские войска нанесли артиллерийский удар по подразделениям ВСУ на южнодонецком направлении, а в районе Краматорска уничтожили пункт ремонта вооружения ВСУ, на котором находились две машины РСЗО HIMARS, две "Гвоздики" и пять Д-30.

Ракетчики и артиллеристы нанесли удар по пунктам временной дислокации 72-й мехбригады ВСУ и иностранных наемников в ДНР. Был произведен удар и по командному пункту 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Краматорска.

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