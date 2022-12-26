Военные Южной Кореи безуспешно охотятся за дронами КНДР

По пяти беспилотникам выпущено около сотни снарядов

Около сотни снарядов выпустили южнокорейские военные по запущенным с территории КНДР беспилотникам. Сбить дроны не удается, сообщает агентство Yonhap.

Северокорейские беспилотники пересекли границу между Северной и Южной Кореей утром 26 декабря. Южнокорейские военные после серии предупредительных выстрелов открыли огонь на поражение, но безуспешно. В воздух были подняты истребители.

Несмотря на принятые меры, один из дронов пролетел над столицей республики Сеулом. Военные предполагают, что беспилотники были запущены для разведки. Один из поднятых на перехват южнокорейских штурмовиков потерпел крушение, Сеул возложил ответственность за аварию на Пхеньян.

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