ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Военные Южной Кореи безуспешно охотятся за дронами КНДР

14:12
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

По пяти беспилотникам выпущено около сотни снарядов

Около сотни снарядов выпустили южнокорейские военные по запущенным с территории КНДР беспилотникам. Сбить дроны не удается, сообщает агентство Yonhap.

Южная Корея обвинила КНДР в крушении штурмовика КА-1
КНДР опровергла поставки оружия в Россию

Северокорейские беспилотники пересекли границу между Северной и Южной Кореей утром 26 декабря. Южнокорейские военные после серии предупредительных выстрелов открыли огонь на поражение, но безуспешно. В воздух были подняты истребители.

Несмотря на принятые меры, один из дронов пролетел над столицей республики Сеулом. Военные предполагают, что беспилотники были запущены для разведки. Один из поднятых на перехват южнокорейских штурмовиков потерпел крушение, Сеул возложил ответственность за аварию на Пхеньян.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащие армии Южной Кореи
Военнослужащие армии Южной Кореи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.