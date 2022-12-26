Убийцу криминального авторитета приговорили к 16 годам колонии

Матлабу Султанова признали виновным

Сегодня Московский городской суд приговорил гражданина Азербайджана Матлабу Султанова к 16 годам колонии. За убийство криминального авторитета - Альберта Гейдарова.

Султанова признали виновным по трём статьям: убийство группой лиц по предварительному сговору, незаконный оборот оружия и подделка паспорта с целью совершения другого преступления.

Напомним, убийство произошло в апреле 2021 года в спортзале недалеко от Авиационной улицы. Султанов специально выследил Гейдарова, пришёл в тренажерный зал и пять раз выстрелил в него из пистолета. От огнестрельных ранений мужчина скончался на месте.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"