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Умер чемпион СССР и России по футболу Сергей Дмитриев

14:09
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Ему было 58 лет

В возрасте 58 лет умер бывший нападающий футбольного клуба "Зенит" Сергей Дмитриев, сообщила пресс-служба команды.

"Сине-бело-голубые выражают искренние соболезнования родным и близким легендарного футболиста", - сказано в сообщении.

Причина смерти не называется.

Дмитриев выступал также за московские "Динамо", ЦСКА и "Спартак", играл в чемпионатах Испании, Австрии, Швейцарии, Израиля и Германии.

Он по разу выиграл чемпионат СССР в составе "Зенита" и ЦСКА, в составе "Спартака" стал чемпионом России.

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Сергей Дмитриев
Сергей Дмитриев
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