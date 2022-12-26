ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Серийное производство Lada e-Largus начнут в 2024 году

14:20
  • понедельник
  • 26 декабря 2022

Российские власти хотят к 2030 году довести долю отечественных машин на рынке до 80%

Концерт "АвтоВАЗ" готовится в 2024 году запустить в серийное производство отечественный электрокар Lada e-Largus. Об этом в понедельник, 26 декабря, рассказал руководитель компании Максим Соколов.
Стала известна цена кроссовера "Москвич 3"

Президент "АвтоВАЗа" отметил, что объемы серийного производства новинки будут зависеть от нескольких факторов — это "рынок, платежеспособный спрос и объем господдержки".

Что касается цены, Соколов заявил, что не стал бы строить догадки, однако пообещал, что цена будет конкурентной, поскольку электромобиль отечественного производства, а также производитель рассчитывает на максимальный уровень господдержки.

По мнению главы "АвтоВАЗа", Lada e-Largus станет самым дешевым российским электромобилем, сообщает РИА Новости.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что в России необходимо не только сформировать условия для насыщения внутреннего рынка автомобилями сейчас, когда многие зарубежные корпорации под давлением своих властей ушли из России, но и создать собственную компонентную базу с максимально широкой номенклатурой.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Автомобиль Lada Largus на сборочном конвейере
Автомобиль Lada Largus на сборочном конвейере
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.