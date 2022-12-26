Серийное производство Lada e-Largus начнут в 2024 году

Российские власти хотят к 2030 году довести долю отечественных машин на рынке до 80%

Концерт "АвтоВАЗ" готовится в 2024 году запустить в серийное производство отечественный электрокар Lada e-Largus. Об этом в понедельник, 26 декабря, рассказал руководитель компании Максим Соколов.

Президент "АвтоВАЗа" отметил, что объемы серийного производства новинки будут зависеть от нескольких факторов — это "рынок, платежеспособный спрос и объем господдержки".

Что касается цены, Соколов заявил, что не стал бы строить догадки, однако пообещал, что цена будет конкурентной, поскольку электромобиль отечественного производства, а также производитель рассчитывает на максимальный уровень господдержки.

По мнению главы "АвтоВАЗа", Lada e-Largus станет самым дешевым российским электромобилем, сообщает РИА Новости.

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что в России необходимо не только сформировать условия для насыщения внутреннего рынка автомобилями сейчас, когда многие зарубежные корпорации под давлением своих властей ушли из России, но и создать собственную компонентную базу с максимально широкой номенклатурой.

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