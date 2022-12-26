Столтенберг пообещал Финляндии и Швеции членство в НАТО в 2023 году

Процедура принятия этих государств в Альянс завершится быстро, убежден политик

В 2023 году Швеция и Финляндия смогут получить официальный статус членов НАТО. Такое мнение в понедельник, 26 декабря, высказал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

По мнению политика, процесс ратификации протоколов о принятии Швеции и Финляндии в Альянс будет завершен своевременно, хотя конкретные даты Столтенберг назвать не смог.

При этом генсек НАТО выразил уверенность в том, что Турция не будет блокировать прием новых членов в Альянс на протяжении длительного периода времени, сообщает ТАСС.

Ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что угроза военного нападения НАТО на Россию "будет купироваться всеми возможными и невозможными способами". При этом сенатор отмечал, что ситуация с Украиной в контексте расширения НАТО несет в себе гораздо большие угрозы, чем планирующееся вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

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